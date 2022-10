Feuer in Wohnhaus in Wolbeck: Brandursache vorerst unklar

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Feuer hat am frühen Dienstagmorgen in Wolbeck ein komplettes Wohnhaus zerstört. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Ein Großbrand zerstörte in der Nacht zum Dienstag dieses Einfamilienhaus an der Weichselstraße in Wolbeck. Die drei Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Drei Bewohner verloren ihr Zuhause: Mitten in der Nacht zum Dienstag hat ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Weichselstraße in Wolbeck gewütet. Die Brandursache ist zur Stunde noch unklar. „Ein Brandermittler ist vor Ort, allerdings muss zunächst ein Statiker klären, ob die Brandstelle überhaupt betreten werden kann“, erläuterte eine Polizeisprecherin.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem siebenstündigen Einsatz Rauchvergiftungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Feuerwehr im deutlich sechsstelligen Bereich.

Passanten alarmieren die Feuerwehr

Um kurz nach 4 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, Passanten hatten eine Rauchentwicklung aus dem Keller des frei stehenden Einfamilienhauses an der Weichselstraße bemerkt. Die drei Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der ersten Kräfte des Löschzugs Wolbeck bereits verlassen.

Wolbecker Wohnhaus in Flammen In Münster-Wolbeck ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Foto: Helmut P. Etzkorn Das Feuer hat sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet - die Einsatzkräfte können das Gebäude nicht mehr betreten. Foto: Helmut P. Etzkorn Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Helmut P. Etzkorn Das Wohnhaus war nach Angaben der Feuerwehr "nicht mehr zu halten". Foto: Helmut P. Etzkorn Die drei Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig retten. Foto: Helmut P. Etzkorn Die Feuerwehr hat über die Warn-App Nina am Morgen eine Meldung abgesetzt und hat Anwohner vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wenig später wurde die Warnung aufgehoben. Foto: Helmut P. Etzkorn

Weil das gesamte Gebäude bis unter das Dach mit verschiedensten Gegenständen zugestellt war, mussten erst Türen aufgetrennt werden, um überhaupt hineinkommen zu können. Dann gab es aber wegen der vielen abgestellten Sachen und der enormen Hitzeentwicklung für die Feuerwehr keine Chance mehr, in den Keller oder die Obergeschosse zu kommen. Ein Lösch-Innenangriff, sonst effektives Mittel bei einem Wohnungsbrand, konnte nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden.

Im Laufe der ersten Brandstunde zündeten die Flammen in allen Räumen – vom Keller bis hoch ins Dachgeschoss – durch. Die Feuerwehr konnte nur von außen über Drehleitern und Atemschutz-Trupps durch geborstene Fenster und abgestürzte Dachziegeln Wasser ins brennende Haus spritzen. Die Einsatzleitung entschied sich schließlich, das inzwischen nahezu in Vollbrand stehende Gebäude aufzugeben. Schwerpunkt war dann, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Über die Warn-App Nina wurden Anwohner aufgefordert, wegen der über Stunden dauernden, starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Stundenlange Straßensperrung in Wolbeck

Neben allen drei Wachen der Berufsfeuerwehr wurden auch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr aus Wolbeck, Angelmodde, Gremmendorf, Werse-Laer und Roxel nach Wolbeck geordert. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte aktiv.

Während der Löscharbeiten, die sich bis zum frühen Mittag hinzogen, war die Hiltruper Straße in Wolbeck zwischen Buxtrup und Kreisverkehr komplett gesperrt, Polizeibeamte leiteten den Verkehr um. Am Mittag trafen Brandermittler der Polizei Münster ein, sie forschen nun nach der Ursache des Brandes. Um die drei Hausbewohner kümmerte sich noch in der Nacht die Notfallseelsorge. Das Gebäude selbst ist nur noch eine Ruine und muss abgerissen werden.