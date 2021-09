Finale mit Zusatzkonzert

Die Greenbeats geben am Sonntag (5. September) das Abschlusskonzert auf den Kulturwiesen. Aus Wolbeck ist am Samstagabend die Coverband „Cherry T“ am Start – außerdem co-moderiert Bezirksbürgermeister Peter Bensmann eine Talkrunde.

Vom 3. bis zum 5. September steigt das große Finale bei den Kulturwiesen. Passend dazu kehrt der Sommer ins Münsterland zurück. Beim Open-Air-Festival auf dem Hof Schulze Wettendorf kurz hinter der Stadtgrenze sind wieder jede Menge Wolbecker Akteure mit am Start.

MEHR ZUM THEMA Start mit Improvisationstheater und Operngesang „Kulturwiesen 2021“: Ein mitreißender Auftakt

Das Programm im Überblick: Die Show mit Thomas Philipzen ist seit Monaten ausverkauft. Die glücklichen Ticketinhaber dürfen gespannt sein, wen Philipzen mit auf die Bühne holt. Am Samstag (4. September) bieten „Lavendar´s Blue“ um 14 Uhr ein Zusatzkonzert für alle Freundinnen Freunde des Irish Folk an.

Direkt am Abend trifft dann die Wolbecker Formation „Cherry T“ auf Charity. Eine vom Bezirksbürgermeister Peter Bensmann und Everswinkels Bürgermeister Sebastian Seidel moderierte Talkrunde eröffnet den Abend und bietet vier Organisationen eine Bühne.

„Cherry T“ zeigt sich von seine rockigen Seite

„Dieser höchst unterhaltsame Austausch mündet direkt in ein eintausendprozentiges Rockkonzert der Coverband Cherry T aus Wolbeck“, so die Pressemitteilung. Die aus den ZiBoMo-Festtagen nicht mehr wegzudenkenden Bühnenkünstler um die Frontmänner Jan Schabacker und Christian Wolbeck machen es den berühmten Karnevalsbands des Rheinlandes gleich, und zeigen sich im Sommer von ihre rockigen Seite auf der Kulturwiesenbühne.

Das Finale grandioso ist dann am Sonntag (5. September). Um 13 und um 18 Uhr entern die „Greenbeats percussions“ das Festivalgelände und bieten ein „Trommelfeuerwerk“ mit einer wahren Urgewalt an Musik- Show. An allen Tagen gastiert das Kaffeerad des Atlantic Hotel Münster in Alverskirchen und verwöhnt die Gäste mit Kaffeespezialitäten zu Gunsten der Hilfsorganisationen „Lichtstrahl Uganda“, „Caritas Ortsgruppe Alverskirchen“, dem ÖWK St. Nikolaus Wolbeck und dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm/Kreis Warendorf.

Das war der Sonntag auf dem Festivalgelände:

Nicht so toll war das Wetter am Sonntagabend. Kurzerhand wurden aber 200 beschirmte Plätze aufgebaut. Diejenigen, die nicht so geschützt sitzen können, hatten selbst mit Regenschirmen und Decken privat vorgesorgt. Nur wenige Kulturfreunde ließen sich von den äußerlichen Bedingungen abhalten.

Die Band „The Bluesanovas“ trat auf – das sind Melvin Schulz, Filipe de la Torre, Nico Dreier, Tim Kirschke und Philipp Dreier. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie gewann die German Blues Challenge 2019 und war Halbfinalist der International Blues Challenge in Memphis 2020. „The Bluesanovas“ gelten also schon lange nicht mehr als Geheimtipp. Am Sonntagabend zeigten die fünf Musiker aus Münster ihr Können auf herausragende Weise. Besonders Sänger Melvin Schulz-Menningmann gab alles.

Jüngst hat das Quintett eine neue Platte eingespielt. „Wir wissen aber noch nicht, wie die heißt. Corona kam dazwischen“, bemerkt Schulz. Mit „I don‘t believe“ präsentiert die Band einen Song daraus.