Förderzusage kam persönlich von der Ministerin

Aus der Hand der Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Svenja Schulze, erhielt der Ökumenische-Eine-Welt-Kreis St. Nikolaus Wolbeck (ÖWK) die Förderungszusage für ein Entwicklungsprojekt in Togo.

Mit dem Projekt sollen die Berufsaussichten für Studienabsolventen in Togo nachhaltig verbessert werden. „Die Jugendarbeitslosigkeit in Togo liegt derzeit bei 55 Prozent“, heißt es in einer Pressemitteilung. Studierende sollen die Anforderungen des Arbeitsmarktes erkennen, sich während des Studiums gezielt weiterqualifizieren und wichtige Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt von Relevanz sind, erlernen. Hierzu werden Studienberatungen, Jobbörsen, eine Praktikumsvermittlung und „Start Up“-Förderungen angeboten. Besonderes Gewicht werde auf die Förderung von jungen Frauen gelegt. So würden Lücken zwischen akademischer Qualifikation und ökonomischen Anforderungen überbrückt.

Schließlich soll das Programm zur Armutsbekämpfung und Fluchtverhinderung beitragen. Vor Ort in Togo steht die Stiftung „Piscare“ zur Umsetzung bereit.

Programm zur Armutsbekämpfung

Das Bundesministerium hatte den ÖWK zuvor schon informiert. „Doch die Ministerin ließ es sich nicht nehmen, die Förderzusage direkt in Münster zu überreichen“, schreibt der Verein. Vertreter des Vorstands freuten sich über die Zusage und dankten der Ministerin. Immerhin beläuft sich der Zuschuss auf fast 195 000 Euro. 65 000 Euro trägt der ÖWK selbst aus Spendenmitteln. Das Projekt kann nun starten und wird 35 Monate laufen.

Bei der Gelegenheit wurde Ministerin Svenja Schulze zum ÖWK-Fest am 19. August eingeladen. Dort will der Verein feiern, dass er bereits seit 25 Jahren von der Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert wird.