Forschen und fördern an der Realschule Wolbeck

Arbeitsergebnisse souverän zu präsentieren ist wichtig für das spätere Berufsleben. Mit dem Unterrichtsprojekt „Junge Forscherinnen und -forscher“ an der Realschule Wolbeck wurden die Achtklässler genau darauf vorbereitet.

Clara Hoffschulte (8b) hielt einen Vortrag über die Wiederansiedlung von Wölfen in Deutschland.

Spannend wurde es in dieser Woche an der Realschule Wolbeck. Grund dafür waren die Fachvorträge von fünf Schülerinnen und Schülern, die vor insgesamt 80 Jugendlichen und einigen Eltern der Jahrgangsstufe 8 in der Schulaula präsentiert wurden.

„Waren die Schülerinnen und Schüler vor den Vorträgen noch sichtbar nervös, konnte man deutlich sehen, wie die Anspannung nach dem Vortrag sichtbar abfiel“, schreibt die Realschule Wolbeck in ihrer Pressemitteilung. So antwortetet die erste Vortragende Clara Hoffschulte auf die Frage, ob es ihr jetzt nach dem Vortag besser gehe, mit einem langen „Jaa“ und einem Seufzer.

Nachfragen souverän beantwortet

Im Anschluss an die Präsentation hatten die Mitschülerinnen und Mitschüler noch einige Fragen, die von den Vortragenden souverän beantwortet wurden.

Damit ist der erste Durchgang des neuen Unterrichtsprojekts „Junge Forscherinnen und -forscher“ an der Realschule Wolbeck abgeschlossen. Unter der Anleitung und Betreuung der Biologie- und Deutschlehrerin Michaela Baune hatten sich insgesamt je zwei Schülerinnen und Schüler aus jeder Klasse 8 im ersten Halbjahr mit unterschiedlichen Themen zu gesellschaftlich relevanten Fragen beschäftigt.

Wölfe, Klima Tiefsee, Feuerwehr und Rassismus

So ging es beispielsweise um die „Konflikte im Rahmen der Wiederansiedlung von Wölfen“ (Clara Hoffschulte, 8b), „Klimaschutz und Fridays for Future“ (Franke Herbort, 8c), „Lebewesen der Tiefsee und im Marianengraben“ (Aurelia Gotthal, 8a), „Organisationsstrukturen bei der Feuerwehr“ (Laurenz Große-Perdekamp, 8c) oder um „Rassismus in Verbindung mit einem farbigen Rap-Musiker“ (Chamil Ishev, 8a).

Die Schüler wurden für zwei Wochenstunden vom regulären Unterricht freigestellt, um in der Kleingruppe für sich ein passendes Thema zu finden, sich in die Thematik einzuarbeiten, die Präsentationen zu erstellen und das Vortragen zu üben.

„Mit diesem Projekt möchten wir leistungsfähige Schülerinnen und Schüler fördern und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Stärken zu zeigen. Für die zukünftige Berufswelt ist es wichtig, Arbeitsergebnisse überzeugend zu präsentieren“, erläuterte Schulleiter André Weinert.