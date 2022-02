Still und heimlich ist während der Pandemie freies WLAN im Wolbecker Ortskern eingezogen. Eine Karte der Organisation „Freifunk“ zeigt acht Knotenpunkte an der Münsterstraße und Hofstraße – sowie weitere Knotenpunkte mit freiem WLAN im Norden und Süden des Stadtteils.

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Gastronomen. Bei den Gaststätten Sültemeyer und Kiepe ist das freie Internet vor einem Jahr beziehungsweise einem halben Jahr eingezogen. Auf der Münsterstraße bietet der Kleine Bilderladen seinen Kunden und Passanten freies WLAN an.

Darüber hinaus gibt es einige Privatpersonen, die ihren Router so einstellen, dass zusätzlich zum privaten WLAN auch ein Freifunk-Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Das Schöne am Freifunk-Gedanken: Der Zugang ist einheitlich. Wer sich einmal eingewählt hat, nutzt automatisch die WLAN-Angebote, wann immer ein Sender in Reichweite ist. Lästiges Netz wählen und AGBs bestätigen entfällt.

Die schlechte Nachricht: Ursprünglich wollte das Bürgerforum Wolbeck weitaus mehr Geschäftsleute dazu überreden, bei Freifunk mitzumachen. Die Bezirksvertretung Südost hatte dafür sogar Fördermittel eingestellt. Das übrig gebliebene Geld geht jetzt wieder zurück in den Topf der Bezirksvertretung Südost. Das bestätigte die Leiterin der Bezirksverwaltung Münster-Südost, Cornelia Schnell, in der BV-Sitzung am Dienstagabend. Das Geld kann also anderweitig im Stadtteil eingesetzt werden.