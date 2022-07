„Fußgänger sind direkt gefährdet“

Wer vom Wolbecker Ortskern kommend an der Kreuzung zur Petersheide unterwegs ist, trifft auf eine Ampel. Wer der rechtsabknickenden Hiltruper Straße folgt, fährt daran vorbei. Und was ist mit den Radfahrern und Fußgängern?

Eine Verkehrsregelung an der Hiltruper Straße wirkt alles andere als zeitgemäß. Wer vom Ortskern kommend an der Kreuzung zur Petersheide unterwegs ist, trifft auf eine Ampel. Sie regelt den Verkehr, sofern man links in die Petersheide oder geradeaus in die Zumbuschstraße fährt. Wer aber der rechts abknickenden Hiltruper Straße folgt, kann an der Ampelkreuzung flott vorbeifahren.

Weder Zebrastreifen und noch Ampel

„Dort gibt es keinen Zebrastreifen und keine Ampel“, kritisiert Werner Borcharding. Fußgänger und Radfahrer seien einer unmittelbaren Gefährdung ausgesetzt. Eine Beobachtung, die auch von anderen Wolbeckern geteilt wird.

Borcharding berichtet, er sei als Fußgänger an dieser Stelle bereits beschimpft worden, und fordert die Stadt auf, die Verkehrssituation zu verändern. Da ein Kreuzungsumbau vermutlich zu teuer sei, regt er die Errichtung einer Ampel an, die – auf Anforderung von Fußgängern – den rechtsabbiegenden Verkehr stoppt.