Ganz Wolbeck fiebert dem Karnevalsauftakt entgegen

Am Donnerstag startet die fünfte Jahreszeit. Bereits heute wechselt die ZiBoMo den Sessionsorden am Restaurant Sültemeyer aus.

Wer weiß, ob heute bereits der karnevalistische Gruß Hipp-hipp, Meck-meck in Wolbeck erschallt. Jedenfalls sind die Akteure der ZiBoMo bereits heute aktiv, damit Wolbeck pünktlich zum Karnevalsauftakt am 11.11 (Donnerstag) sich von seiner besten Seite präsentiert.

Dazu gehört, dass am Restaurant Sültemeyer der Sessionsorden des künftigen Hippenmajors Martin II zu sehen ist. Die Sessionsorden werden heute um 16.11 Uhr gewechselt.

Bockbesteigung am 11.11.

Am Donnerstag werden zum eigentlichen Karnevalsauftakt zunächst der noch amtierende Hippenmajor Klaus III. und der designierte Hippenmajor Martin II. zu Hause abgeholt, um dann gegen 20 Uhr am Marktplatz Wolbeck mit der „Bockbesteigung“ in die neue Session zu starten. Die Veranstaltung findet bei den Hippenmajoren sowie im Restaurant Sültemeyer unter Kontrolle und Einhaltung der 2G-Regelung statt.

Am 13. November (Samstag) geht es mit der Einkleidung ihres neuen Hippenmajors Martin II. weiter. Dazu gibt es ab 19.11 Uhr ein kleines, aber feines Programm. Die Veranstaltung, die ebenfalls bei Sültemeyer stattfindet, findet unter Kontrolle und Einhaltung der 2G-Regelung statt.