Geburtstagssause mit Liedern von Udo Jürgens

Die Awo Wolbeck feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag nach: Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Donnerstagsthemenkreis – aufgrund der Pandemie musste die Feier bislang warten.

Im Jahr 2001 wurde der Themenkreis zum ersten Mal durchgeführt, initiiert von Horst-Herbert und Marlene Camen. In den bestehenden Seniorenkreisen gab es großen Teilnehmerschwund, und Horst-Herbert Camen hatte die Idee, einen Nachmittag mit einer Vortrags-reihe einzuführen.

Marlene Benter-Camen sprach Ingrid Brock-Gerhardt an, und der Themen-kreis konnte starten. Mit dem Vortrag „Arabische Kultur“ der Referentin Nuha Forst startete Brock-Gerhardt am 26. April 2001. „Sie baute diesen Kreis mit großem Einsatz auf und machte ihn in 15 Jahren zum Erfolgsprojekt“, so die Pressemitteilung der Awo.

Umzug an die Neustraße

Im Jahr 2015 trennte sich Ingrid Brock-Gerhardt von der Awo. Horst-Herbert Camen und Marlene Benter-Camen führten den Themenkreis weiter. Mittlerweile war die Awo in die neuen Räume in der Neustraße umgezogen. Hier bot sich ausreichend Platz für viele Gäste, und es wurde für eine moderne Technik gesorgt.

700 Veranstaltungen in 20 Jahren Foto: Der „Offene Donnerstagsthemenkreis“ der AWO Wolbeck ist seit nunmehr mit über 700 Veranstaltungen als fester Bestandteil mit seinen kulturellen Angeboten in Wolbeck aktiv. Geboten werden Bilderreisen, Lesungen und Vorträge aus verschiedenen Themenfeldern. ...

Marlene Lauhoff stieg im Herbst 2016 mit in die Arbeit ein. Mittlerweile wird der Themenkreis zusätzlich unterstützt durch Marianne Jaehnike-Köstens. Seit kurzem ist Helmut Tewocht dazugekommen, der seinen Schwerpunkt in der Organisation von Busreisen hat, die zusätzlich zu den wöchentlichen Veranstaltungen angeboten und durchgeführt werden. Nicht unerwähnt bleiben sollte der unermüdliche Einsatz der „Kuchenbäckerin“ Beate Weinert. Seit der ersten Veranstaltung hat sie 3700 Kuchen gebacken und erhielt dafür im Jahr 2017 die Münsternadel.

„Traumtänzer-Erinnerungen“

„20 Jahre Themenkreis“ – dieser Meilenstein wird am 18. November (Freitag) groß gefeiert. Los geht es um 18 Uhr mit einem Umtrunk in der Gartenbaufachschule, Münsterstraße 62-64. Zahlreiche Ehrengäste sind eingeladen. Die Unterhaltung soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen.

Mit „Traumtänzer-Erinnerungen an den großen Udo Jürgens“ nehmen Markus Sparfeldt, seine Frau Stefanie und seine Band die Gäste mit auf eine Reise durch das Repertoire von Udo Jürgens. Einschließlich Begrüßungsdrink und kleiner Snacks beträgt der Eintritt 15 Euro.

Karten gibt es ab sofort in der Leseboutique Zumegen und der Buchhandlung Buchfink in Wolbeck. Telefonische Kartenvorbestellungen sind ebenfalls möglich. Ansprechpartnerinnen sind Marlene Benter-Camen 0 25 06/10 70 oder 0 15 2/24 77 28 10 sowie Marianne Jaehnike-Köstens, 0 16 0/85 78 148.