Münster-Wolbeck

Seit vielen Jahren erinnert der Verein „Spuren finden“ an die Pogromnacht in Wolbeck. Am 9. November 1938 wurde auch die Wolbecker Synagoge vollständig zerstört. Ein Gedenkstein erinnert an das furchtbare Schicksal der Wolbecker Juden.

Von Andreas Hasenkamp