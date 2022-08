Gewerbeverein Wolbeck ringt um sein Fortbestehen

„Heute ist alles offen“, sagt die Vorsitzende des Gewerbevereins Wolbeck, Heike Schapmann, fünf Minuten vor Beginn der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Sültemeyer. In ihren Worten schwingt eine kräftige Portion Hoffnungslosigkeit mit. Gelingt es in den kommenden Stunden nicht, einen neuen Vorstand zu bilden, kann niemand für den Fortbestand des Vereins garantieren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch