Grant erhält Baugenehmigung

Immobilienentwickler plant zweiten Firmenstandort in Wolbeck

So sehen die Planungen für das nun genehmigte Bauvorhaben des Immobilienunternehmers Christian Grant im Gewerbegebiet „Östliche Münsterstraße“ aus.

Der Immobilienunternehmer Christian Grant hat Mitte August grünes Licht zur Umsetzung seines Bauprojekts in Wolbeck erhalten. Das genehmigte Bauvorhaben im Gewerbegebiet „Östliche Münsterstraße“ umfasst einen circa 1600 Quadratmeter großen Hallenkomplex mit Büros sowie Lager- und Werkstattflächen. Das 3000 Quadratmeter große Grundstück an der Amelunxenstraße hat die Wirtschaftsförderung Münster (WFM) vermarktet.

Der künftige Standort soll nach Unternehmensangaben die 2015 sanierte und umgebaute Firmenzentrale an der Warendorfer Straße, Ecke Pleistermühlenweg, ergänzen. Während dort die „Planungsleistungen“ bestehen bleiben, werden die „Ausführungsleistungen“ künftig in der Dependance am Ortsrand von Wolbeck vorgenommen. Aufgrund der sehr guten Auftragslage und der aktuell hohen Schlagzahl ist davon auszugehen, dass die Planungen und die Umsetzung schnell voranschreiten werden.

Die WFM schätzt sich glücklich, dass sie mit dem Verkauf des Grundstückes in dieser Lage einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Immobilienunternehmens und zur Beschäftigungssicherung leisten konnte. Der deutschlandweit aktive Bauträger für Immobilien im privaten und gewerblichen Sektor mit dem Schwerpunkt auf Münster setzt auf zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bauen.

Beispielhaft hierfür ist laut Wirtschaftsförderung das aktuelle Wohnprojekt „Westfalentor“ in Hiltrup. Zur Steigerung der Effizienz und Profitabilität wird das Unternehmen künftig weitere Beschäftigte einstellen. Nach Abschluss der Planungen sollen um die Jahreswende herum die Bagger anrollen.