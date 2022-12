Großes Potenzial für die Zukunft

Bewegung ist im Team des TV Wolbeck: Am 1. September hat Lennard Blees seine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann bei dem Sportverein begonnen. Zeitgleich startete Maximilian Bien seinen einjährigen Bundesfreiwilligendienst. Der Verein freut sich über den engagierten Nachwuchs, der nicht nur das Team, sondern auch das Sportprogramm mit neuen Angeboten bereichert.

Lennard Blees steigt die Treppe zum Gymnastikraum im Haus des Sports am Brandhoveweg hoch. In den Händen hält er nicht etwa eine Trainingstasche, sondern eine Lichterkette. Die Vereinsmitglieder sollen sich in der Adventszeit wohlfühlen, wenn sie zum Training kommen, erklärt er freundlich.

Freundlich auf Menschen zugehen

Auch das gehört zu den Anforderungen an die Berufsausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann: freundlich auf Menschen zuzugehen, sie zu begeistern und flexibel auf neue Situationen zu reagieren. So liest es sich in den Stellenausschreibungen.

Der freundliche, entspannte Eindruck, den Lennard Blees hinterlässt, mag daher rühren, dass er sich selbst wohlfühlt in seinem neuen Ausbildungsbetrieb. Erst vor drei Monaten neu dazugekommen, fühlt sich der Zwanzigjährige bereits „bestens integriert“. Einige Kolleginnen und Kollegen kennt der gebürtige Wolbecker bereits durch andere Vereine und Aktivitäten.

Teamgeist und Eigeninitiative

„Uns als Verein ist es besonders wichtig, dass wir den Auszubildenden viel Raum für ihre persönliche und sportliche Entwicklung geben“, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Langer. „In einem engagierten Team verschiedener Altersklassen und fachlicher Qualifikationen erhalten sie die Chance, sich von Beginn an mit ihren Fähigkeiten und Ideen einzubringen. Bei uns sind Teamgeist und Eigeninitiative gleichermaßen gefragt.“

So leitet der sportlich vielseitig interessierte Auszubildende bereits eigenständig eine Mädchenfußball-AG für Grundschülerinnen der Nikolaischule Wolbeck. Dabei wird er von dem 17-jährigen Maximilian Bien unterstützt, der im September als „BFDler“ beim TV Wolbeck gestartet ist, also seinen Bundesfreiwilligendienst leistet, um Einblicke in die berufliche Praxis zu erlangen.

„Mit Blick auf die zurückliegenden, durch die Corona-Pandemie geprägten Jahre, in denen die Bewegung bei vielen Kindern und Jugendlichen zu kurz gekommen ist, ist es uns ein besonderes Anliegen, Sportangebote für die Jüngsten zu schaffen“, betont der Vorsitzende Stefan Langer.

Trainingspläne erarbeiten

Wenn Lennard Blees gerade nicht auf der Trainingsfläche ist, trifft man ihn zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im Büro des TV Wolbeck an. Dort hilft er seinen Kolleginnen zum Beispiel bei der Mitgliederverwaltung, Buchhaltung und Öffentlichkeitsarbeit. An zwei Tagen in der Woche lernt er in der Berufsschule unter anderem die sporttheoretischen Grundlagen, um die Kundinnen und Kunden künftig professionell in die Geräte im vereinseigenen Fitnessstudio einweisen, Trainingspläne erarbeiten und Kurse planen, gestalten und durchführen zu können.

Wann immer möglich, schaut Blees dabei seinem Ausbilder Tobias Gerick, Physiotherapeut und Sportwissenschaftler, über die Schulter. Dieser leitet die Abteilung „Kraft und Ausdauer“ und bietet Rehabilitationssportkurse beim TV Wolbeck an.

Lennard Blees steht zwar erst am Anfang seiner auf drei Jahre ausgelegten Ausbildung. Doch schon jetzt setzt er sich mit den Perspektiven auseinander, die ihm seine Ausbildung bietet, etwa als Übungsleiter für den Reha-Sport. Dieser ist für den 20-Jährigen ein Bereich mit großem Zukunftspotenzial, werde der Bedarf in einer Gesellschaft mit immer mehr älteren Menschen doch weiter steigen.

Wachsendes Angebot

Dieser Chancen und der damit verbundenen Herausforderungen für den Sportverein ist sich auch dessen Vorsitzender Stefan Langer bewusst: „Der TV Wolbeck hält ein wachsendes Angebot an Reha-Kursen bereit, die natürlich das notwendige Personal voraussetzen. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, setzen wir uns für die Nachwuchsförderung ein und freuen uns auch über neue motivierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter für unsere knapp 2000 Mitglieder.“