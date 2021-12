Hallenbad: Gutachten nächste Woche?

Das Gutachten zur erforderlichen Sanierung des Dachs am Wolbecker Hallenbad soll nach den Worten von Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt kurzfristig kommen – „voraussichtlich nächste Woche“, wie sie am Mittwoch im Sportausschuss sagte. In diesem Zug hofft man, Aufschluss darüber zu bekommen, wie der Zeitplan aussieht und wann das derzeit geschlossene Bad wieder öffnen kann. Wenn es das Gutachten zulässt, soll zunächst die Trägerkonstruktion von innen saniert werden. Weitere Maßnahmen könnten dann in der geplanten Schließzeit 2022 oder später gemacht werden, so Dewaldt. Am Dienstag überprüfte ein Gutachter die Dachkonstruktion von außen. Die CDU bat die Sportverwaltung darum, mögliche Alternativen für das Schulschwimmen aufzuzeigen.

