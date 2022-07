Start des offenen Ferienprogramms

40 Kinder aus Wolbeck und Sprakel haben sich auf den Weg zum Apfelhof Helmig nach Greven-Schmedehausen gemacht. Nach zwei Jahren Pandemie wurden die Wünsche der Kinder nach einem Zeltlager immer größer. Die derzeitige Lage gibt es her, und die Mitarbeiter von den beiden Outlaw-Einrichtungen Jugendzentrum Sprakel und „BauSpielTreff“ Holtrode haben sich gern dieser Aufgabe angenommen.

„Besonders nach diesen zwei für Kinder sehr anstrengenden Jahren ist es wichtig für Kinder, Gemeinschaft und Natur zu erleben. Für viele Kinder war dies das erste Wochenende außerhalb des Elternhauses“, berichtet Bastian Kemme (Teamleitung des Jugendzentrums Sprakel). Auf dem Programm standen neben Lagerfeuer und vielen gemeinschaftlichen Spielen auch das Thema Natur. Workshops zum Buden bauen, Löffelbrennen, Pizzabacken im eigenen Pizzaofen, Schnitzen und Tiere entdecken. „Am besten waren die Wasserschlachten“, berichten die Kinder aus dem „BauSpielTreff“ und Jugendzentrum.

In diesen Ferien findet zudem das offene Ferienprogramm des „BauSpielTreffs“ Holtrode in der dritten und vierten Ferienwoche wochentags von 11 bis 18.30 Uhr statt. Es beginnt somit am Montag (11. Juli). Kinder ab der ersten Schulklasse bis einschließlich 13 Jahren können an den kostenfreien Aktionen teilnehmen. Bis zum 22. Juli wird es ein buntes Programm rund um kreative, sportive und erlebnispädagogische Angebote geben.

In der fünften Ferienwoche geht das Ferienprogramm des „BauSpielTreffs“ Holtrode mit eingeschränkteren Zeiten – von 16 bis 18.30 Uhr – weiter. Der Bauspieltreff befindet sich in Wolbeck-Nord, Holtrode 15-17,

0 25 06/308 93 11.