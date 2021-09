Immer Ärger mit der Baustelle

Insgesamt 34 neue Wohnungen entstehen dort, wo einst das geschichtsträchtige Wolbecker Kurhaus stand. Die Baustelle ist für Wolbecker Verhältnisse gigantisch – die benachbarte Hofstraße ist dagegen schmal. Konflikte sind da kaum zu vermeiden. Doch in letzter Zeit häufen sich die Beschwerden.

Es sind besonders die Eltern von Grundschulkindern, die mit Sorge auf die Baustelle blicken. „Das sind unhaltbare Zustände für den Schulweg“, berichtet ein Vater unserer Zeitung.

Wer von der Drostenhofstraße kommt, hat an manchen Tagen nicht die Möglichkeit zur Fußgängerampel zu gelangen. Häufig parken und rangieren Handwerkerfahrzeuge so unglücklich in der Drostenhofstraße, so dass ein sicheres Durchkommen für Kinder auf dem Weg zur Nikolaischule unmöglich wird.

Jetzt wieder korrekt abgesperrt

Das Ordnungsamt der Stadt Münster hat wohl schon mehrfach erfolglos interveniert. Das berichten jedenfalls die Betroffenen. Gemunkelt wird, dass mittlerweile das Bauordnungsamt mit dem Entzug der Baugenehmigung gedroht hat. Und siehe da: Am Ende der vergangenen Woche wurden die Wege korrekt abgesperrt und gesichert. Der Weg zur Fußgängerampel ist wieder passierbar.

Die Eltern wollen die Situation dennoch weiter im Blick behalten. Sie trösten sich damit, dass der Neubau nahezu fertiggestellt ist. Das Ende der Bauarbeiten ist absehbar.

Rund 6,5 Millionen Euro wurden an der Hofstraße investiert. Eine Tiefgarage mit 24 Stellplätzen gehört ebenso zum Gesamtprojekt. Der Kurpark hinter dem Gebäudekomplex wird auch in Zukunft privat genutzt. Der Altbau östlich der Angel wurde saniert, die acht Wohnungen sind seit Januar bezogen.