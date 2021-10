Italienische Arien und Songs

Zum Auftritt von drei besonderen Musikern und Musikerinnen kommt es in der kommenden Woche in Wolbeck. Das Spektrum der vorgetragenen Musik ist weit.

Unter dem Motto „una festa italiana“ präsentiert der Verein „KulturVorOrt Wolbeck“ am Freitag (29. Oktober) ab 19.30 Uhr einen musikalischen Abend mit Arien aus Oper und Operette bis hin zu den populärsten italienischen Songs mit Tenor Sebastiano Lo Medico, der Sopranistin Makiko Tanaka und der Pianistin Tomoka Ohki.

Sebastianos Ehefrau, die Japanerin Makiko Tanaka, begann im Alter von drei Jahren Klavier zu lernen. Nach ihrem Bachelorstudium an der Musikhochschule Kunitachi in Tokyo studierte sie an der Musikhochschule Münster weiter. Mit Beginn des Studiums begann sie im Theater Münster zu gastieren.

Tomoka Ohki stammt auch aus Japan. Im Alter von drei Jahren begann sie Klavier zu spielen, und schon als Kind fiel sie durch ihre außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Sie studierte an dem Tokyo College of Music und absolvierte im Sommer 2021 ihr Studium (Konzertexamen) bei Prof. Michael Keller an der Musikhochschule Münster.

Der Italiener Sebastiano Lo Medico gab schon als Kind Solokonzerte. Während des Gesangsstudiums in Deutschland startete er seine Karriere als Opernsänger. Die Veranstaltung findet im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde in Wolbeck, Dirk-von-Merveldt-Strasse 47, statt. Eintrittskarten können beim Buchfink und in der Leseboutique erworben werden. Einlass in den Gemeindesaal ist ab 18.45 Uhr.