„Jugend debattiert“ am Gymnasium Wolbeck 

„Sollen für größere Autos höhere Parkgebühren vorgeschrieben werden?“ Zu dieser und anderen Fragen wurde am Gymnasium Wolbeck debattiert. Ob die Teilnehmer dafür oder dagegen argumentieren mussten, erfuhren die Schüler dabei erst kurz vor dem Beginn.

Anfang Februar wurde am Gymnasium Wolbeck der Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ ausgetragen. In den Jahrgängen 8 und 9 sowie in der Einführungsphase (EF) wurde im fairen Wettstreit um die besten Argumente gerungen. Alle Teilnehmer hatten sich bereits im Klassen- beziehungsweise Kurswettbewerb als Sieger durchgesetzt.

In der Altersgruppe 1 (8. und 9. Klasse) wurde die Frage „Sollen für größere Autos höhere Parkgebühren vorgeschrieben werden?“ debattiert. In der Altersgruppe 2 (EF) drehte sich die Debatte um die Frage „Soll privates Silvester-Feuerwerk verboten werden?“. Ob sie dafür oder dagegen argumentieren mussten, erfuhren die Schülerinnen und Schüler dabei erst kurz vor dem Beginn der Debatte.

„Ich bin ziemlich aufgeregt, hoffentlich kann ich mit meinen Argumenten überzeugen“, bemerkte eine Teilnehmerin vor dem Finale in der Studiobühne des Gymnasiums. Die „Jugend-debattiert“-Lehrkräfte Rüdiger Klem, Florian Höfer und Jessica Mertens waren sich nachher einig: „Die Debatten sind sachlich und fair abgelaufen und die Schülerinnen und Schüler haben sich hervorragend vorbereitet und argumentiert“.

Die Leistungen wurden im Wettbewerb nach vier Kriterien bewertet: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Den Sieg in der Altersgruppe 1 holten Frida Vierschilling (9c) und Oskar Bormann (8d). In der EF konnten sich Hanna Folker und Julian Bruns durchsetzen. Die Siegerinnen und Sieger werden das Gymnasium Wolbeck beim Regionalwettbewerb vertreten.