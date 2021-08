JVA-Neubau: Telgter Straße ab Montag eine Woche gesperrt

Seit Anfang August kann die Telgter Straße auf einer Länge von gut 200 Metern nur einspurig befahren werden. Der Grund: Bauunternehmen legen für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) eine Linksabbiegerspur auf das Grundstück der zukünftigen Justizvollzugsanstalt (JVA) Münster an. „Die Tiefbauarbeiten haben wir abgeschlossen“, berichtet der Projektverantwortliche Martin Willers von der Niederlassung Münster des BLB NRW. „Jetzt erfolgen noch die abschließende Asphaltierung und die Fahrbahnmarkierung. Damit dies möglichst zügig geht, schließen wir die Straße im Bereich der Baustelle für etwa eine Woche komplett.“ Während dieser Zeit ist eine ausgeschilderte Umleitung eingerichtet. Aus Richtung Wolbeck wird der Verkehr ab Montag (23. August) über die Freckenhorster Straße (L793) auf die parallel zur Telgter Straße verlaufende L811 umgeleitet. Wer von Telgte nach Wolbeck fährt, nimmt am Kreisverkehr im Ortskern die Ausfahrt Alverskirchener Straße (L811) statt bisher Wolbecker Straße. Für Anliegerinnen und Anlieger ist die Telgter Straße bis zur Baustelle frei. „Ab 30. August kann der Verkehr dann wieder ungehindert fließen“, so Willers. Bis dahin sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.