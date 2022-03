Karnevalsumzug aus Papier

An der Nikolaischule gibt es in diesem Jahr einen Karnevalsumzug – im Miniaturformat. Mit viel Kreativität und Bastelfreude haben die Klassen bunten Fensterschmuck hergestellt.

Wenn schon nicht auf der Straße, so doch wenigstens in den Fenstern der Nikolaischule gibt es in diesmal einen ZiBoMo-Umzug.

Der Ziegenbocksmontag in Wolbeck fiel auch in diesem zweiten Pandemie-Jahr deutlich kleiner aus: kein Umzug, kein Festzelt. An der Nikolai-Grundschule ist der Karneval sogar auf Miniaturgröße geschrumpft: Die Kinder haben viele bunte Umzugswagen aus Papier und Pappe gebastelt und sie in den Fenstern der Aula aufgehangen.

Das Ergebnis ist eine liebevolle Hommage an den Karneval. Viele Schülerinnen und Schüler haben Passfotos ausgeschnitten und sich auf diese Weise quasi selbst auf einen Umzugswagen gesetzt. Der Ziegenbock, das Wolbecker Wahrzeichen im Karneval, durfte natürlich nicht fehlen und ist in vielen Farben und Formen vertreten. Eine dritte Klasse hat sogar einen dreidimensionalen Umzugswagen mit Räder und allem Drum- und Dran im Miniformat gebaut.

Bei einem Besuch in den bunt geschmückten Grundschulen verkündeten in der vergangenen Woche Monika Westenberg und Torsten Laumann von der KG ZiBoMo die Gewinnerkinder eines Karnevalswettbewerbs und überreichten die Preise für alle Jahrgänge. Bei dieser Gelegenheit konnten sie auch die tollen Bastelarbeiten bewundern.