KG ZiBoMo verteilt Nikolauspräsente

Die Karnevalsgesellschaft ZiBoMo kann auch Advent: In einer großangelegten Aktion haben die Aktiven am Nikolaustag kleine Überraschungstüten an alle Kitas in Wolbeck verschenkt.

In aller Herrgottsfrühe machten sich die Mitglieder der KG ZiBoMo am Nikolaustag auf den Weg: „

Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit – Deswegen wollten wir auch in diesem Jahr wieder die Kinder unserer Kitas in Wolbeck mit einem kleinen Geschenk überraschen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gesagt, getan: Bereits am Montag traf sich das ZiBoMo-Nikolaus-Team zum großen „Eintüten“ im Museum an der Neustraße. Mit vielen fleißigen Händen von aktiven Mitgliedern wurde tatkräftig und mit sehr viel Liebe jede einzelne Nikolaus-Tüte verpackt. Jedes Kind sollte schließlich einen Schoko-Nikolaus, eine Weihnachtsgeschichte und ein „Wolbecker Vögelchen“ von der Bäckerei Kisfeld erhalten.

Am Nikolaustag startete das Team um 6.30 Uhr. Jeder einzelne Kindergarten in Wolbeck stand auf der Reiseroute. An jeden Garderobenhaken kam ein Nikolaus-Tütchen. „Die Kinder dankten es anschließend mit glanzvollen und sehr glücklichen Augen“, schreibt die Karnevalsgesellschaft und wünscht auf diesem Wege allen Freunden und Mitgliedern eine wundervolle Weihnachtszeit und schon jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr.