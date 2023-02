Mit dem Kindergartenkarneval startet das ZiBoMo-Wochenende

„Kind, was bist Du groß geworden!“ Diesen Spruch muss sich jetzt auch der Kindergartenkarneval der KG ZiBoMo gefallen lassen. Vor der Pandemie passte er noch in die Turnhalle im Haus des Sports beim TV Wolbeck. Doch mittlerweile gibt es in Wolbeck ein paar Kitas mehr als früher – das Baugebiet Petersdamm lässt grüßen.

Nun wurde erstmals in der Aula der Nikolai-Grundschule gefeiert – mit Zauberer, den Wolbecker Tollitäten, der Tanzgruppe „Little Sunshines“ und allem drum und dran. Auch die Kitakinder hatten kleine Auftritte vorbereitet. Hippenmajor Martin II. Graß ließ die Erzieherinnen und Erzieher hochleben: „Ihr habt in der Corona-Zeit die Fahne hochgehalten“, würdigte er ihren Einsatz in der schwierigen Pandemie-Phase.

Traditioneller Auftakt

Der Kindergartenkarneval ist traditionell der Auftakt ins ZiBoMo-Wochenende. Am Samstag (11. Februar) gibt es noch einmal eine Veranstaltung, die besonders für Familien geeignet ist: Um 13.50 Uhr startet im Festzelt an der Hofstraße der Familienkarneval. Die KG ZiBoMo hofft am Montag (13. Februar) auf eine große Zuschauerzahl an den Straßen, wenn sich der Kinderumzug der beiden Wolbecker Grundschulen ab 12.11 Uhr durch die Straßen Wolbecks schlängelt.