Kooperation auf Augenhöhe

Münster-Angelmodde

Seit 22 Jahren ist der Treffpunkt Waldsiedlung aktiv. Allerdings wird der Vorstand nicht jünger, nachwachsende neue Kräfte sind nicht in Sicht. Jetzt bahnt sich eine Kooperation an mit einem Partner, der ebenfalls in der Waldsiedlung aktiv ist.

Von Markus Lütkemeyer