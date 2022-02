Kostümrallye und Online-Karneval

Der Ziegenbocksmontag steht vor der Tür: Geplant ist am Wochenende zuvor eine Stadtrallye in Kostümen anstelle eines Kanrevalsumzugs. Der Geburtstag der „Alten Räuber“ wird allerdings komplett verschoben.

Der Karneval wird in Wolbeck am Ziegenbockssamstag (19. Februar) ins Wohnzimmer geliefert, wenn es heißt „Hippenalarm online und in Farbe“. Die KG ZiBoMo verspricht „volle Pulle Stimmung“ und ein paar Überraschungsgäste. Die Liveveranstaltung ist auf Twitch unter dem Link www.twitch.tv/karnevalinms abrufbar.