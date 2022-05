Krokodile in der Sahara

In der Wüste von Mauretanien ging plötzlich nichts mehr. Der Allradwagen war liegen geblieben. Im Awo-Themenkreis berichtete Karl-Heinz Winter davon, wie eine Konservendose auf einer Wüstenreise durch Tunesien die Rettung war.

Münsteraner erlebt Abenteuer in Mauretanien

Mobil in der Wüste nur dank Allrad und Mechaniker-Tricks: Karl-Heinz Winter berichtete von zwei Monaten in Mauretanien.

„Krokodile gab es früher in der ganzen Sahara“, sagt Karl-Heinz Winter. Er traf in Nouakchott einen Bischof aus Sendenhorst und begegnete mehr Krokodilen, als er zuerst erkannte.

Winter erzählte am Donnerstag im Awo-Themenkreis in Wolbeck von einer Reise durch Mauretanien mit einem Freund und dessen Frau. Sie starteten im Dezember 2019, im Februar schafften sie es in der beginnenden Pandemie gerade noch heraus aus dem nordwestafrikanischen Staat, der etwa die dreifache Größe hat wie Deutschland. Mauretanien hat vier Millionen Einwohner, den längsten Güterzug der Welt und ganze vier asphaltierte Straßen.

Unterwegs mit einem Marabout

Auf diesen Straßen und dort, wo man nur mit Allrad-Antrieb weiterkommt, nahm Winter gern auch Einheimische ein Stück mit. Woraufhin ein Marabout, eine Art islamischer Heiliger, mit angeblich heilsamen Kräften für ihre Versorgung mit Wasser sorgte.

Schlecht war, wenn das Auto liegen blieb – praktisch, wenn der Freund gelernter Autoschlosser ist. Einmal musste eine leere Blechdose den elektrischen Kontakt zur Autobatterie retten.

Winter hat vor 40 Jahren die erste Wüstenreise unternommen. Vor zwei Tagen kehrte er aus Tunesien heim – nach zweieinhalb Wochen in der Wüste. Reaktionen unter den etwa 20 Gästen der Awo reichten von „Oooh“ bis „wunderbar“.