Lange Schlangen vor dem Impfbus

„Mit so vielen Menschen hatten wir an diesem abgelegenen Standort am Hallenbad Wolbeck überhaupt nicht gerechnet“, sagt ein Mitarbeiter aus dem mobilen Impfteam. Eine lange Schlange hat sich vor dem Impfbus auf dem Parkplatz am Brandhoveweg gebildet.

An diesem Donnerstagnachmittag wollen sich vor allem jüngere Menschen impfen lassen – vorzugsweise mit dem Impfpräparat des Unternehmens Johnson & Johnson, von dem nur eine Dosis notwendig ist, damit es seinen Schutz entfaltet. Dahinter stecken wohl kurzfristige Urlaubspläne und die Angst vor einer Quarantäne bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet.

In der vergangenen Woche hatten 411 Menschen in den Stadtteilen von Münster das Angebot des Impfzentrums „on Tour“ genutzt. Wer sich für den Biontech-Impfstoff entschieden hat, kann sich die zweite Dosis bei einem der umliegenden Ärzte holen – oder beim nächsten Stopp des Impfbusses. Wer noch dringend eine Erstimpfung braucht, den Impfbus in Wolbeck aber verpasst hat: Auch weiterhin ist die Schutzimpfung ohne Termin und Anmeldung im Impfzentrum möglich.