Lenny Lopez singt von Liebe und Tod

Wieder ist der Saal voll bei einer Veranstaltung des Themenkreises der Awo-Wolbeck: Diesmal lockt ein „mexikanischer Nachmittag“. Schauplatz ist am Donnerstag die Gaststätte Sültemeyer.

An den Wänden Bilder mexikanischer Prägung, aber verschiedenen Stils und ganz verschiedener Themen: Die wird Lenny Lopez als Sängerin zum Leben erwecken. Den Hintergrund zu erklären, übernimmt mit Worten und Fotos Markus Gottwald, ihr Mann, mit dem sie 2013 aus Mexiko nach Münster kam. Inzwischen hat sie sich selbstständig gemacht, als Sängerin für allerlei Anlässe, auch Hochzeiten. Von der Liebe handelt ein Lied, um Tod geht es auch. Die im Vergleich zu Deutschland ganz andere Sicht auf den Tod und das Gedenken an die Toten mittels Feiern erklärt Gottwald in Grundzügen; auch in den Gemälden findet sich der Totenkopf.

Dann geht es in einem Lied um die Demokratie, bei „Viva Mexico“ kann das Publikum einstimmen. „Das läuft super“, freut sich die temperamentvolle Sängerin.

Nächster Themenkreis dreht sich um Tiere

In der kommenden Woche geht der Themenkreis weiter: In seinem Vortrag am 24. März (Donnerstag) stellt der Referent Franz Josef Thiry Tiere da, nicht wie die Wissenschaft sie beschreibt, sondern wie die Tiere in die Gedankenwelt der Menschen eingepflegt sind. Mit einem Augenzwinkern trägt Franz-Josef Thiry Texte aus Brehms Tierleben und anderen literarischen Werken vor. Im Märchen verkörpern Tiere seelische Kräfte, im Mythos treten Götter den Menschen in Tiergestalt gegenüber.

Der Vortrag beginnt mit Kaffee und Kuchen um 15 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte an der Neustraße 2. Einschließlich Kaffeegedeck betragen die Kosten sechs Euro für Mitglieder und acht Euro für Gäste. Eine Anmeldung unter

0 25 06/10 70 ist erforderlich. Es gilt die 2G-plus-Regel.