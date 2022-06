Märchenreise durch den Tiergarten

Eine Schulklasse aus Wolbeck hat ein Märchenhörspiel geschrieben und eingesprochen. Es spielt im Tiergarten – und der Clou an der Sache ist, dass viele Orte aus dem Märchen besucht werden können. Einen Link und QR-Code zum Märchens auf einer Infotafel am Feuchtbiotop – und in diesem Artikel.

Der Wald hat im Märchen eine besondere Rolle: Rotkäppchen trifft den bösen Wolf, Hänsel und Gretel verirren sich, Schneewittchen flieht in den dunklen Wald. Warum der Wald eine so wichtige Märchenlandschaft ist, darüber können Germanisten vortrefflich ganze Bücher schreiben. Der Wolbecker Tiergarten ist so ein richtig alter Wald – sogar der älteste in Westfalen. Eine Schulklasse aus Wolbeck hat ihm jetzt ein eigenes Märchenhörspiel spendiert.