Mit dem Stöckelschuh durch die Bühne gebrochen

Lange vor den „XXL-lfen“ gab es in Wolbeck das Männerballett „Hüpp men too”. Sie machten in den 1980er die Karnevalsfestzelte unsicher und sorgten für so manche Anekdote: Herrenlose, über den Boden rollende Styroporbusen zum Beispiel.

Das Männerballett „XXL-fen“ hat in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert und war erstmalig als Fußgruppe beim ZiBoMo-Umzug mit dabei. Die Truppe ist mittlerweile stark angefragt: Alleine an Altweiber hatte sie fünf Auftritte im ganzen Stadtgebiet. Die Anfänge des Männerballetts in Wolbeck reichen allerdings bis in die 1980er-Jahre zurück . . .