„KG ZiBoMo will jetzt wieder durchstarten

Zum Höhepunkt der Pandemie hatte die KG ZiBoMo die Pausetaste gerdrückt. Auf der Mitgliederversammlung am Montagabend wurden jetzt die Weichen für den Neustart gestellt.

Nach der wieder überwiegend ausgefallenen Karnevalssession will die KG ZiBoMo in diesem Jahr ordentlich durchstarten. Und zwar mit allem was dazu gehört – Oktoberfest und großem Festzelt inklusive. Doch sind nach der Corona-Krise überhaupt noch große Sprünge drin?