Mit Sicherheit bestens gelaunt

Auch in Wolbeck hat die Karnevalssession begonnen: Zur Bockbesteigung kamen der alte und der neue Hippenmajor samt Gefolge auf den Wolbecker Marktplatz.

Sessions-Eröffnung in Wolbeck

Die Session steht noch bevor, als Heinrich Kösters mit einer Leiter die Hiltruper Straße überquert und sie am Ziegenbocks-Denkmal aufstellt. Das mache er immer so, wie verabredet mit Wilbernd Jäger, sagt der 85-Jährige. Bald trudeln erste Narren ein, endlich naht Musik – der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr hat sich einen Weg an Wolbecks Baustellen vorbei gebahnt.