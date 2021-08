Mit viel Wut im Bauch

Bereits seit einigen Monaten kocht in Wolbeck die alte Debatte um die Neugestaltung des Ortskerns neu hoch. Das Thema erreichte am Dienstagabend die Sitzung der Bezirksvertretung Südost – die Unzufriedenheit ist groß.

Die Stimmung in der Bezirksvertretung Südost kippt: „Da hätte ich meine Zeit auch besser verbringen können“, ärgert sich ein Bezirksvertreter. „Das geht an der aktuellen Diskussion vorbei“, beschwert sich eine Bezirksvertreterin. Was ist passiert?