Musik, die für Bilder im Kopf sorgt

Er war ein meister der großen Filmmelodien: Dem verstorbenen französischen Filmmusiker Michel Legrand war ein Konzertabend in Wolbeck gewidmet. Dabei ging es auch um die Zukunft des Verein „Kultur vor Ort“.

Wer Filme wie „Die Regenschirme von Cherbourg“, „Das Mädchen von Rochefort“, „The Other Side Of Midnight“ oder „Yentl“ gesehen hat, kennt den Filmmusiker Michel Legrand. Seiner Musik war jetzt ein Konzertabend in Wolbeck gewidmet.