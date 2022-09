Nach dem Ferienlager ist vor dem Ferienlager

Die „Jugendteamer St. Bernhard“ arbeiten an einem Film über das zurückliegende Ferienlager. Wer am nächsten Ferienlager teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt melden.

Die Schule ist bereits wieder gestartet und die Schülerinnen und Schüler sind im Alltag angekommen. Die „Jugendteamer St. Bernhard“ blicken trotzdem noch einmal zurück auf ein gelungenes Ferienlager.

Im Ferienlager 2022 war jede Menge los: Angefangen mit einem ausgefallenen Zug zu Beginn der Reise. „Wir können nur empfehlen, unter den Betreuern immer einen angehenden Lokführer zu haben, der die Ausweichzüge kennt!“, heißt es augenzwinkernd in einer Pressemitteilung. Laut Küchenchef Dietmar Brandherm gab es einen überdurchschnittlichen Konsum an Obst und Gemüse. Doch das Wichtigste: Es gab viele Ausflüge, jede Menge Aktivität und viele glückliche Kinder.

Dank an Eltern und Kinder

„Wir wollen an dieser Stelle Danke sagen an alle Kinder, die das Lager so toll mitgestaltet haben, an die Eltern und ihre leckeren Kuchenspenden, an die Teammitglieder und Küchenchefs, ohne die so ein Lager gar nicht erst stattfinden kann“, schreiben die Veranstalter. Und natürlich auch bei der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Münster. „Auch durften wir uns in diesem Jahr über viele Spenden freuen.“

Ein Film über das Ferienlager ist in Arbeit. Sobald er fertig ist, sollen alle Kinder, Eltern und auch Unterstützer zum Nachtreffen eingeladen werden.

Alle, die bereits Interesse am Lager 2023 haben, können gerne eine E-Mail an jugendteamer.bernhard@t-online.de schicken. Die Planungen für das nächste Ferienlager laufen bereits und sobald es weitere Informationen gibt, werden sie an den entsprechenden Verteilerkreis geschickt.