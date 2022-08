Nachlass des Barden Tönne Vormann ist gerettet

Anton Wilhelm „Tönne“ Vormann war ein westfälisches Universalgenie. Bernhard Karrengarn (v.l.), Barbara Rommé, Alfons Gernholt sowie Karola und Helmut König, hier mit der Kaltnadelradierung „Der Riese vom Reinhardswald“, freuen sich, dass sein Nachlass in guten Händen ist.

Seine große Zeit waren die „Goldenen Zwanziger“ in Berlin. Schwarz auf weiß dokumentiert ist die Mitarbeit Tönne Vormanns an der epochalen Kulturzeitschrift „Der Querschnitt“. Sie wurde von dem bedeutenden, in Münster geborenen Kunsthändler Alfred Flechtheim gegründet.