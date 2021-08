Neuauflage des Telefonbuchs „wäre fällig“

Münster-Wolbeck

Das Wolbecker Telefonbuch liegt bei vielen Nutzern stets griffbereit in Fluren und Wohnzimmern. Und mancher Wolbecker wartet bereits sehnsüchtig auf eine Neuauflage des praktischen Heftes, in dem man die örtlichen Telefonnummern und viele weitere Informationen findet. So sind beispielsweise die Wolbecker Notdienste, Ärzte und Vereine, Kirchen, Schulen, Kitas und soziale Einrichtungen aufgelistet. Ferner findet sich ein alphabetisch gegliedertes Branchenbuch aller Mitglieder des Wolbecker Gewerbevereins.

Iris Sauer-Waltermann