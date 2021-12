Neue Container in Sicht

Wie geht es weiter mit den Grundschulen in Wolbeck?

Münster-Wolbeck

Beide Grundschulen in Wolbeck müssen ausgebaut werden – das zeigen die aktuellen Anmeldezahlen noch einmal ganz deutlich. Doch in der Praxis gestalten sich die Pläne schwierig. Müssen Wolbecker Schüler vorerst in anderen Stadtteilen zur Schule gehen?

Von Markus Lütkemeyer