Neue Fußgängerampel an der Münsterstraße

Mit dem fertigen Ausbau der Middeler Straße ist die Grundschule Wolbeck-Nord nun direkt über die Münsterstraße erreichbar. Neue Schulwege sind entstanden – dem wird nun Rechnung getragen: An der Münsterstraße lässt die Stadt Münster eine neue Fußgängerampel errichten. Für die Arbeiten ist die Zufahrt von der Münsterstraße in die Straße „Lerschmehr“ bis voraussichtlich 15. Oktober gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt in das Quartier führt dann über die Eschstraße. Auch die Bushaltestelle wurde verlegt. Die neue Fußgängerampel wurde im vergangenen Jahr von der FDP beantragt und von der Bezirksvertretung Südost befürwortet. Die Kosten werden auf rund 34 000 Euro geschätzt. Was passiert mit der Ampel, wenn dereinst die Münsterstraße neu gestaltet wird, wie es geplant und vielfach gefordert wird? Dazu heißt es von der Stadt Münster: „Diese Lichtsignalanlage kann zu einem späteren Zeitpunkt an die Umgestaltung der Münsterstraße, die nach dem Ausbau Eschstraße erfolgen soll, angepasst werden. Damit die Fußgängerfurt nicht vom haltenden Bus blockiert wird, wird der Haltestellenmast in nördliche Richtung versetzt. Die Furt und die Haltlinien werden in weiß markiert.“