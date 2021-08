„Die Mitarbeiter sind noch die alten – ansonsten hat sich viel geändert“, sagen die Geschäftsleiter Max und Katja Wiewel über die bevorstehende Neueröffnung in Wolbeck. Sie setzen im Edeka-Supermarkt in Wolbeck auf ein regionales Sortiment.

Kurz vor der Neueröffnung am Donnerstag (19. August) gleicht der Edeka-Supermarkt an der Hiltruper Straße einem Taubenschlag.

Handwerker gehen ein und aus, Elektriker befestigen große Leuchtbuchstaben über der Käsetheke. Mehrere Hebebühnen stehen in den Gängen und eine Heerschar an Zulieferern räumt die Regale ein. In jedem Gang ist etwas los – dort stehen einige Mitarbeiter zusammen und diskutieren die beste Präsentation der Waren. Am Eingang werden derweil die Hinweise auf die achtwöchige Schließung von den Fenstern gekratzt.

„Zum Ende wird es immer stressig“, schmunzelt Max Wiewel. Seine Schwester Katja Wiewel und er leiten das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation. Mit einem Supermarkt in Angelmodde am Albersloher Weg hat 1946 alles angefangen. Der Markt in Wolbeck ist nach der umfangreichen Modernisierung so etwas wie der Vorzeige-Markt des Unternehmens.

Paprika und Tomaten aus Wolbeck

„Wir haben nicht nur die Einrichtung sowie Technik im Markt modernisiert, sondern auch den Schwerpunkt im Sortiment auf Regionalität gesetzt“, betont Katja Wiewel und nennt einige Namen: Zu den künftigen Lieferanten und Produzenten gehören Hugo Runtenberg mit seinen Tomaten und Paprikas aus Wolbeck. Eier liefert der Wolbecker Kalle Beitelhoff. Die Kornbrennerei Gerbermann aus Everswinkel und die Hafenkäserei Münster sind mit im Boot.

Besondere Gaumenfreuden verspricht die neue Sushi-Abteilung. „Das war nicht ganz einfach; ein größeres Angebot auf derselben Fläche unterzubringen“, sagt Katja Wiewel.

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Vielfach unsichtbar für den Kunden sind die Investitionen in die Funktionstechnik. Mit der Wärmerückgewinnung der Kühlanlagen, einer neuen Leerguteinrichtung, einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einer E-Ladestation für Elektroautos wurde energiesparend modernisiert.

Nach elf Jahren am Standort an der Hiltruper Straße musste auch der Boden komplett erneuert werden. Über den neuen, grauen Belag sollen die Einkaufswagen leiser rollen. Alle Preisschilder sind jetzt digital. Wieder da: Der Post- und Lottoservice in der Vorkassenzone öffnet ab Donnerstag zu den gewohnten Zeiten.