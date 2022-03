Verein „Kultur vor Ort“ bietet Lesungen und Vorträge an

Der Verein „Kultur vor Ort“ möchte in Wolbeck ein neues Kulturangebot etablieren: Vorträge, Konzerte und Lesungen am Dienstagnachmittag. Mit dabei: Einige alte Bekannte aus der Wolbecker Kulturszene.

Was steckt eigentlich hinter dem Liedtext „Das Wandern ist des Müllers Lust“? Ein neues Kulturangebot könnte auch diese Frage beantworten. Denn Wolbecks Kulturangebot weitet sich: Am 29. März (Dienstag) beginnt ab 15 Uhr das Format „Kultur vor Ort am Nachmittag“ in der Gaststätte Sültemeyer.