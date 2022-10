Norbert L. Rumpke öffnet seit Atelier

Verschiedenste Figuren, Miniaturen und Bilder stehen, hängen oder liegen in dem Atelier von Norbert L. Rumpke in Wolbeck. Nun lädt der Künstler genau dorthin zu einer eigenen Ausstellung ein.

Ausstellung „Retrospektive in Veränderung“

Der Wolbecker Künstler Norbert L. Rumpke lädt in sein Atelier ein.

Es ist der zweite Anlauf, doch Norbert L. Rumpke ist zuversichtlich, dass es dieses Mal klappt. Der Wolbecker Künstler lädt im Rahmen einer Ausstellung, der er den Titel „Retrospektive in Veränderung“ gebeben hat, in sein Künstler-Atelier an der Hiltruper Straße 20a ein. „Ich habe schon mal damit angefangen, aber dann kam Corona“, sagt er und bedauert sehr, dass er sein Atelier für viele Monate nicht für Besucher öffnen durfte.