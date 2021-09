Nützlinge sollen Rasenplatz schützen

Um Sportrasenflächen vor Schäden durch Insektenlarven zu schützen, wird das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit in den nächsten Tagen Nematoden auf den Sportplätzen in Wolbeck und am Grünen Finger in Gievenbeck ausbringen. Nematoden sind laut einer städtischen Pressemitteilung fadenförmige Bodenlebewesen, die natürliche Gegenspieler vieler Insektenlarven sind.

Auf den zwei Sportrasenflächen stellte das Grünflächenamt einen Befall durch Wiesenschnaken fest. Während die erwachsene Wiesenschnake keine Schäden am Rasen verursacht und auch sonst für den Menschen höchstens lästig sein kann, fressen deren Larven dicht unterhalb der Grasnarbe die Wurzeln des Rasens. Darüber hinaus sind sie beliebt bei Krähen, die durch ihr Picken die Sportrasenflächen besonders im Frühjahr stark schädigen können.

Die heißen Sommer in den vergangenen Jahren begünstigten den starken Befall mit den Larven, so die Mitteilung weiter. Denn während die meisten Freiflächen trocken blieben, sind Sportrasenflächen weiterhin gewässert worden, um die Bespielbarkeit sicherzustellen. Die Wiesenschnake bevorzugt für ihre Eiablage ein feuchtes Bodenmilieu. Deshalb sind Sportflächen eine „sichere Insel“ für die Eiablage der Wiesenschnaken.

Um die bereits durch den Fraß mitgenommenen Rasenflächen vor weiteren Schäden zu schützen, wird das Grünflächenamt deshalb Nematoden ausbringen. Die Nützlinge werden mit Wasser ausgebracht und sind auf wenige Schädlinge spezialisiert.

Sie dringen in die Larven der Schädlinge ein, welche nach kurzer Zeit absterben. Finden die Nematoden keine Schädlinge mehr, sterben sie selbst ab. Die Nematoden stellen keinerlei Gefahr für die Sportler auf der Anlage dar.