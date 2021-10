Orte, an denen das Leben tobte

Bernhard Karrengarn (l.) und Josef Leifert präsentieren den neuen Kalender des Heimatvereins Wolbeck, der für das Jahr 2022 mit einigen Neuerungen daherkommt. Das kleine Bild zeigt Mia und Hedwig Schmitz in ihrer Gaststätte „An de Steenpaorte“. Sowohl an die Räumlichkeiten als auch an die Wirtinnen haben viele Wolbecker noch lebhafte Erinnerungen.

Foto: Meyer/privat