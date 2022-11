Sofortprogramm für den Ortskern

Münster-Wolbeck

Durchbruch am Runden Tisch? Es soll einen Verkehrsversuch am Drostenhof und weitere Maßnahmen geben, um den Verkehr in der Ortsmitte von Wolbeck möglichst bald neu zu gestalten. Das Sofortprogramm wollen SPD, Grüne, CDU und FDP zeitnah beantragen.

Von Markus Lütkemeyerund