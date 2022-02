„Park & Ride“ an der Münsterstraße

Es tut sich was an der Münsterstraße Richtung Innenstadt: Schon jetzt sind eine Busspur und ein neuer Radweg geplant. Die CDU könnte sich vorstellen, außerdem einen „Park & Ride“-Parkplatz im Norden des Stadtteils zu errichten.

