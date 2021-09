Parkunfall überführt alkoholisierte Autofahrerin

Ein Unfall auf einem Parkplatz hat am Mittwoch eine 44-jährige Autofahrerin überführt. Die Frau war alkoholisiert - und auch ein Fluchtversuch scheiterte.

Am Mittwochmittag sind zwei Autos auf einem Supermarktparkplatz an der Münsterstraße zusammengestoßen. Nach Angaben einer 37-jährigen Autofahrerin wollte sie aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei eine 44-Jährige in ihrem Wagen. Unmittelbar davor war die 44-Jährige laut Mitteilung der Polizei einem Zeugen aufgefallen, da sie augenscheinlich Probleme hatte, den Motor ihres Autos zu starten. Der Zeuge hatte den Verdacht, dass die Münsteranerin alkoholisiert war, da sie stark nach Alkohol roch. Er alarmierte die Polizei.



Während die Unfallbeteiligten auf die Polizei warteten, versuchte die 44-Jährige zu flüchten. Zeugen hinderten sie jedoch daran. Der Verdacht, dass die 44-Jährige alkoholisiert war, bestätigte sich. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Die Münsteranerin pustete 1,42 Promille. Die Beamten nahmen die Frau mit zur Wache, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.