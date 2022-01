Platt-Muttersprachler aus Wolbeck gesucht

Für den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland sucht die Universität Münster noch Platt-Muttersprachler aus Wolbeck. Sie müssen über 70 Jahre alt sein und mindestens ein Elternteil muss bereits im Ort gelebt haben.

Ansprechpartner ist der Heimatverein Wolbeck. Der Vorsitzende Bernhard Karrengarn hat bereits bei der Befragung für den Dialektatlas mitgemacht. „Meine Befragung alleine reicht aber nicht aus, um eine Erweiterung des Dialektatlas um einen Bereich aus Wolbeck zu ermöglichen“, berichtet er. Deswegen hofft Karrengarn, dass sich noch weitere alteingesessene Wolbecker bei ihm melden,

0 25 06/ 2692, E-Mail kontakt@ heimatverein-wolbeck.de.

Plattdeutscher Gesprächskreis

Die Befragung findet vor Ort statt und wird aufgenommen. Als Grundlage für die Erhebung dient ein Fragebuch mit etwa 800 Aufgaben. Das Untersuchungsgebiet umfasst zum einen Westfälisch, Ostfälisch, Niederfränkisch und Nordniederdeutsch, zum anderen Ripuarisch, Modelfränkisch und Mittelhessisch. Befragt werden an einem Ort jeweils zwei Personen im Alter über 70 Jahre zu ihrem Dialekt, an ausgewählten Orten werden außerdem zusätzlich jeweils zwei jüngere Personen befragt, um den Sprachwandel zu dokumentieren. Beteiligt sind neben der Universität Münster die Universitäten Bonn, Paderborn und Siegen.

Der Heimatverein Wolbeck setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt des Münsterländer Platts ein. Unter anderem findet an jedem letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Gaststätte Sültemeyer ein plattdeutscher Gesprächskreis statt. „Alle, die Freude am Plattdeutschsprechen haben, sind eingeladen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob jemand das Plattdeutsch hundertprozentig sprechen kann. Jeder spricht, wie er möchte“, wirbt Karrengarn für den Gesprächskreis. Zuletzt hatte das Angebot sogar Platt-Sprecher bis aus Amelsbüren angezogen.