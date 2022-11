Pop-up-Galerie bleibt länger

Die außergewöhnliche Aktion des ÖWK wird fortgesetzt: Auch am ersten Adventssonntag hat die Pop-up-Galerie gegenüber vom St.-Nikolaus-Kirchturm noch einmal geöffnet. Im Tausch gegen eine Spende gibt es dort eine große Auswahl an Kunstwerken.

Die Pop-up-Galerie des ÖWK St. Nikolaus Wolbeck geht in die Verlängerung. Am ersten Adventssonntag (27. November) besteht von 14 bis 18 Uhr nochmals die Möglichkeit, Kunstwerke gegen eine Spende für die Projekte des ÖWK zu erwerben.

Bereits zur Lichternacht am vergangenen Wochenende gab die temporäre Kunstgalerie in der ehemaligen Dependance einer Kindertageseinrichtung ein zauberhaftes Bild ab. Es gab dort Kunst in allen erdenklichen Formaten – mit unterschiedlichster Materialien, Maltechniken und Kunstrichtungen, zum Teil gerahmt.

Einige Kunstdrucke hingen an einer Wäscheleine, die quer durch den Raum gespannt wurde. Sogar in den Waschräumen der ehemaligen Kita stapelten sich Gemälde – im besten Sinne des Wortes Inbegriff einer Fundgrube.

„Durch eine großzügige Spende von Friedrich Roer, der über 50 Jahre in Wolbeck eine Galerie sowie eine Rahmenwerkstatt betrieb, ist es dem ÖWK möglich, über 100 Bilder anzubieten“, berichtet der Verein zur Vorgeschichte der Pop-up-Galerie.

Die Ausstellung befindet sich an der Herrenstraße 20, gleich gegenüber vom Kirchturm der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die Projektpartner des Ökumenischen Eine-Welt-Kreises in Nepal, Nigeria, Togo und Kongo hoffen mit den Veranstaltern auf ein großes Interesse.