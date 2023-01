Pop-up-Galerie: „Mit diesem Erfolg hätten wir nie gerechnet“

Mit dieser Aktion haben die beiden Brüder Peter und Friedrich Roer einen echten Nerv getroffen: Sie haben Kunst gegen Spenden verkauft. Unterm Strich haben sie damit unglaubliche 10 600 Euro für die verschiedenen gute Zwecke des Ökumenischen Eine-Welt-Kreises gesammelt.

Eigentlich sollte die Pop-up-Galerie nur zur Lichternacht im November öffnen. Doch der Andrang war an beiden Tagen so groß, dass schnell die Entscheidung fiel, die temporäre Kunstgalerie in der ehemaligen Dependance einer Kindertageseinrichtung gegenüber der St.-Nikolaus-Kirche auch im Advent fortzuführen. Es gab dort Kunst in allen erdenklichen Formaten zu entdecken – mit unterschiedlichsten Materialien, Maltechniken und Kunstrichtungen, zum Teil gerahmt. Die Besucher schlugen gerne zu.

Es gab Kunst in allen erdenklichen Formaten zu entdecken – mit unterschiedlichsten Materialien, Maltechniken und Kunstrichtungen. Foto: ÖWK Wolbeck

Hilfe für Familien in Ecuador

„Mit diesem Erfolg hätten wir nie gerechnet“, sagt Peter Roer, der bereits seit vielen Jahren aktiv für den ÖWK im Vorstand ist und die Idee zu der außergewöhnlichen Benefizaktion hatte. 3000 Euro wurden bereits nach Ecuador überwiesen. In der Hauptstadt Quito hat die Pandemie besonders kinderreiche Familien getroffen. Das übrige Geld soll verschiedenen Projekten, etwa in Nigeria oder Togo, zugute kommen.

Ermöglicht wurde der Kunstverkauf durch eine großzügige Spende von Friedrich Roer, der über 50 Jahre in Wolbeck eine Galerie sowie eine Rahmenwerkstatt betrieb. Er ist ein Handwerker der alten Schule: Er hat an der Universität Münster die klassische Buchbinderei gelernt, damals wurden große Bücher teilweise noch von Hand genäht.

Altes Handwerk

Seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit machte er in einem Keller an der Hofstraße in Wolbeck. „Ich weiß noch, was für ein Kampf das war, die schwere Pappschere da hinunter zu schleppen“, erinnert sich Peter Roer und muss lachen.

Seine Werkstatt hinter der St.-Nikolaus-Kirche im vergangenen Jahr zu schließen, sei ihm nicht leicht gefallen, sagt der 79-Jährige. Die alten Maschinen abzugeben, sei ein nur schwer erträglicher Anblick gewesen. „Doch irgendwann ist es eben auch einmal gut gewesen.“

Trotz der sehr erfolgreichen Aktion sind immer noch Bilder übrig geblieben, darunter viele Werke des expressionistischen Malers Franz Grotzky aus Münster. Friedrich Roer hatte damals seinen Nachlass übernommen. „Jetzt sind wir auf der Suche nach einem leerstehenden Ladenlokal in Hiltrup oder in der Innenstadt“, stellt Peter Roer eine Fortsetzung der Aktion in Aussicht.