Prächtige Sommerblüher beeindrucken

Die Blütenfülle zweier Gärten in Oeding und Südlohn erfreute die Teilnehmer der Halbtagsfahrt des Gartenbauvereins Wolbeck. Mit dem Ausflug eröffnete der Verein seine Reisesaison, die in diesem Jahr kürzer ausfällt.

Dem Gartenbauverein Wolbeck ist mit einer von Margret Kuhlmann organisierten Halbtagesfahrt der Start in die vergleichsweise kurze Reisesaison gelungen. Im voll besetztem Bus ging es für die Gartenfreunde in das Grenzgebiet zu den Niederlanden. In Oeding wurden die Wolbecker Gäste schon erwartet und ließen sich vom Regenschauer nicht abhalten, den dicht bepflanzten Staudengarten des Ehepaares Leuvenink zu besichtigen.

Die Sommerblüher wie Phlox, Brandkraut, Indianernessel und auch einige Dahlien hatten aufgrund des feuchten Wetters in diesem Jahr eine stattliche Höhe erreicht, berichtet der Gartenbauverein in einer Pressemitteilung. Ein kleiner See lag versteckt inmitten eines bunten Staudenbeetes, in dem neben hohen Farnen besonders einige prächtig blühende Inka-Lilien und leuchtendrote Montbretien alle Blicke auf sich zogen.

Einblicke in eine private Gartenwelt

Im Garten der Familie Rensing in Südlohn bot sich den Besuchern ein völlig anderes Bild. Von der Blütenfülle eines Staudengartens mit Hortensien, hohen Lilien, prächtigen Artischocken bis hin zu Palmen und Zitrusgewächsen öffnete der Garten großzügige Einblicke in eine ganz private Gartenwelt, in der die Liebe zum Orient deutlich wurde. Ein ummauerter ehemaliger Sandspielplatz der Kinder ist zu einem orientalischen Bad umfunktioniert. Am Ende eines schmalen Weges stehen die Gartenbesucher sich plötzlich selbst gegenüber. Möglich macht es ein von Sträuchern eingerahmter großer Spiegel, der diesen Garten doppelt so groß erscheinen lässt.

Selbst das Innere des Wohnhauses mit Malereien und sehr alten Bodenkacheln spricht für die Liebe zur Natur und der Leidenschaft seiner Besitzer für ferne Länder. Im Turmhaus-Café in Südlohn konnten die Gartenfreunde ihre Eindrücke zum Abschluss Revue passieren lassen.