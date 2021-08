Protestschild gegen Nachverdichtung

„Rettet die Gärten von Wolbeck“ steht auf einer Kreidetafel am Bauzaun: Auf dem großen Eckgrundstück an der Kreuzung von Hiltruper Straße und Zumbuschstraße deutet sich eine bauliche Veränderung an – einige Anwohner befürchten eine Nachverdichtung.

Immobilie an der Hiltruper Straße in Wolbeck

Ein großer Bauzaun zeigt es an: Auf dem großen Eckgrundstück an der Kreuzung von Hiltruper Straße und Zumbuschstraße deutet sich eine bauliche Veränderung an. Ein Investor nimmt sich des Gebäudes an. Mit einer Kreidetafel protestieren nun Anwohner gegen eine mögliche Nachverdichtung.